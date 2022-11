Luna revine la Cluj-Napoca! In ce zona va fi amplasata spectaculoasa instalatie de lumina

Luna va fi expusa din nou la Cluj! Lucrarea artistica va fi montata in zona The Office Cluj-Napoca."Museum of the Moon aduce mai aproape de noi un simbol puternic, Luna fiind dintotdeauna o sursa de inspiratie pentru intreaga omenire si simbolul care creeaza legaturi indestructibile. Un element puternic in arta, literatura si religie, luna ne ofera o noua perspectiva si ne arata ca putem renaste la fiecare pas.Spectaculoasa Museum Of the Moon este o lucrare artistica ce starneste ... citeste toata stirea