Lupte ilegale intre animale la Cluj, cu caini periculosi, sapte suspecti retinuti si cercetati sub control judiciar

Lupte ilegale intre animale la Cluj, cu caini periculosi.Ieri politistii din Cluj au pus in aplicare cinci mandate de perchezitie domiciliara in localitatea Tritenii de Jos, intr-o cauza privind savarsirea infractiunii de organizarea de lupte intre animale sau cu animale. Faptele investigate dateaza insa din 2022, pe un teren extravilan din localitatea Tritenii de Jos. Cu ocazia perchezitiilor efectuate, au fost identificati cinci caini periculosi, de categoria a II-a. In baza materialului ... citește toată știrea