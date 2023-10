Presedintele american, Joe Biden, si premierul israelian, Benjamin Netanyahu, au cazut de acord la sfarsitul saptamanii trecute ca Fasia Gaza, sub asediu, va beneficia de un "flux continuu" de ajutor umanitar, a informat Casa Alba, citata de agerpres.ro.In timp ce al doilea convoi de camioane a intrat duminica in Fasia Gaza dinspre Egipt, Biden si Netanyahu, in cursul unei discutii telefonice, "au afirmat ca va exista de acum inainte un flux continuu in Gaza al acestei asistente cruciale" ... citeste toata stirea