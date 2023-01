Lupul paznic la oi, un padurar a fost arestat la Cluj dupa ce cu acordul sau au fost taiate lemne din padure de zeci de mii de euro.Ieri doi barbati de 29 si 35 de ani din comuna Maguri Racatau au fost retinuti 24 de ore banuiti de savarsirea infractiunii de taiere, fara drept, de arbori si furt de arbori, ambele in forma continuata. Cei in cauza sunt banuiti ca din decembrie 2018 si pana in noiembrie anul trecut cu acordul unui padurar care in prezent e deja arestat in aceeasi cauza ar fi ... citeste toata stirea