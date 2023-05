CTP Cluj-Napoca anunta extinderea serviciilor de transport public in zona metropolitana, respectiv in Petrestii de Jos si Aiton, incepand cu 6 iunie.Noile rute de autobuz, sunt:UAT Petrestii de Jos - Cluj - Napoca, linia M71UAT Rediu - Aiton - Cluj - Napoca, linia M61Statia Posada va deservi ca punct de imbarcare inspre aceste localitati.Programele de circulatie au fost stabilite de UAT-urile mentionate mai sus. Acestea vor fi ajustate in timp, in functie de fluxul de calatori si ... citeste toata stirea