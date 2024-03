Ma multe linii de transport in comun vor circula pana la miezul noptii

Programul de circulatie al mijloacelor de transport in comun va fi prelungit in municipiul Cluj-Napoca pana la orele 24:00, in 30 martie, avand in vedere slujba de Inviere, cu prilejul Pastelui catolic, anunta Compania de Transport Local.Potrivit CTP Cluj-Napoca, masura va afecta urmatoarele linii:* Linii de autobuz: 9, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 35, 36b, 37/38, 39, 42, 44 si 47. ... citește toată știrea