MAE: 7 romani dintre cei 16 dati disparuti in urma inundatiilor din Spania se afla in siguranta

7 romani dintre cei 16 dati disparuti in urma inundatiilor din Spania se afla in siguranta, anunta sambata Ministerul Afacerilor Externe, conform G4Media.ro."In continuarea comunicarilor Ministerului Afacerilor Externe (MAE) cu privire la situatia cetatenilor romani afectati de inundatiile din Regatul Spaniei, MAE informeaza ca 7 persoane dintre cele 16 semnalate anterior ca fiind disparute, se afla in siguranta. De asemenea, MAE, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Madrid si Consulatului ... citește toată știrea