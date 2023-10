Inspectorii ANPC au aplicat amenzi in cazul a 3 magazine Kaufland din Cluj-Napoca. In urma controalelor, in cadrul unitatilor comerciale au fost gasite produse expirate, mizerie, dar si muste in zona de preparare a mancarii.Pe data de 13.10.2023, Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV) Cluj, prin CJPC Cluj, a desfasurat o actiune de control la magazinele Kaufland din Cluj. Verificarile s-au efectuat urmare a informatiilor din mediul online, ... citeste toata stirea