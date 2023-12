Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor a descins la magazinul Home Garden de pe strada Horea si a dat amenzi in valoare de 15.000 de lei. Inspectorii au decis sa opreasca definitiv de la comercializare alimente in valoare de 4000 de lei, dar si sa inchida temporar magazinul.Motivul fiind prezenta gandacilor de bucatarie, dar si lipsa de igiena in mai multe spatii.Pe data de 29.11.2023, Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV) Cluj, ... citeste toata stirea