Maghiarii veniti cu trenul la Sumuleu Ciuc, primiti in Gara Cluj cu dansuri unguresti si preot - VIDEO

Primul tren cu maghiari, care merg in pelerinajul de Rusalii la Sumuleu Ciuc, a ajuns joi, 2 iunie, in Gara din Cluj.Pe peronul garii au fost cantate imnurile Ungariei si Esinutului Secuiesc, dar si cantece religioase. In tren au fost circa 1100 de maghiari,Expresul Sumuleu Ciuc a plecat din Szombathely, a trecut prin Sopron si Gyor, apoi prin Budapesta, in Gara Keleti, unde expresul Sumuleu Ciuc a fost cuplat cu Rapidul Secuiesc, iar cele doua garnituri au plecat impreuna spre Transilvania ... citeste toata stirea