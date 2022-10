Mai apare un pasaj la Taietura Turcului. Boc: Vom avea doua pasaje care vor comunica intre ele!

Primarul Emil Boc a anuntat ca Pasajul de la Taietura Turcului se va face in 2024 - 2025, dar se va mai face inca in pasaj, pe strada Tudor Vladimirescu."Pasajul de la Taietura Turcului este in faza de licitatie la nivelul Ministerului Transporturilor. Sunt sanse sa se incheie licitatia anul acesta, urmand ca apoi sa se intre in lucru. Intreg tronsonul de la Cluj pana la Poieni urmand sa fie gata pana in 2026. Partea de pasaj va fi gata in intervalul 2024 - 2025, pentru ca este in prima parte ... citeste toata stirea