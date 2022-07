Mai beeeee, ma! Au inceput pregatirile pentru festivalul din mijlocul naturii in Apusenii din Cluj, cu muzica folk, rock si multa bere

Fara inghesuiala, fara fite, fara produse la pret triplu, dar cu mult aer curat, peisaje verzi, muzica folk si rock si cu povesti intre prieteni langa focul de tabara. Un tanar bihorean mutat in varf de munte alaturi de iubita lui organizeaza la finalul lunii iulie o noua editie a festivalului "Beeeee, ma!", in campingul pe care l-a deschis in satul Poiana Horea din Muntii Apuseni, dupa cum arata publicatia Bihoreanul.Deja de cinci ani, bihoreanul Tudor Buzle - pe ardeleneste Toderu' - ... citeste toata stirea