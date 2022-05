Mai e putin si incepe Festivalul Cluj Pride 2022! Marsul porneste din Piata Unirii. Vezi care sunt locatiile de interes

Festivalul Cluj Pride 2022 are loc in luna iunie si se va desfasura pe parcursul a sapte zile. In acest an, marsul porneste din Piata Unirii. Organizatorii au anuntat traseul.Dupa ce editia din 2021 a festivalului a avut succes, festivalul dedicat minoritatilor sexuale se intoarce la Cluj si in 2022, au anuntat otganizatorii la inceputul lunii mai. La fel ca si in editia de anul trecut, Asociatia PRIDE Romania va face echipa cu grupul informal Queer Sisterhood pentru a face din aceasta editie ... citeste toata stirea