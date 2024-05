MAI este luna comediei la TNAMT!

In luna mai turdenii vor avea parte, pe langa comediile savuroase din repertoriu si de o noua premiera. Programul din aceasta luna debuteaza cu Toti barbatii sunt la fel?! - o comedie bulevardiera ce are la baza un text frantuzesc adaptat de regizorul Sandu Grecu. In weekendul 17 - 19 mai revine pe scena comedia Bigamul, in regia lui Cristian Ioan dupa un text al faimosului dramaturg englez Ray Cooney, iar la finalul lunii ne reintalnim cu opera lui Shakespeare in spectacolul Operele complete ... citește toată știrea