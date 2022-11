Alina, o mama din Cluj, incearca sa dea de soferul care a ajutat-o si a acceptat sa ii duca fetita la spital, pentru ca salvarea intarzia."Draga necunoscutule, iti multumesc frumos pentru tot. Am sarit efectiv in fata masinii tale. Cu riscul sa ma calci, ai oprit si v-am rugat sa-mi duceti fetita la spital.Salvarea in aceasta tara ajunge dupa o ora de cand noi eram deja la urgente in Cluj. Iti multumesc frumos ... citeste toata stirea