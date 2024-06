Mai exista si OAMENI/Jos palaria pentru asa sofer CTP: "Vreau sa ii multumesc pentru bunatatea si ajutorul acordat fiului meu"- FOTO

Gest de bunatate in autobuzul 14 din Cluj-Napoca. Un sofer Un exemplu de urmat pentru toti soferii de transport publicTatal unui tanar clujean aflat in scaun cu rotile a dorit sa ii multumeasca public unui sofer de la CTP pentru un gest de bunatate si profesionalism din partea acestuia. Clueanul a dorit sa isi exprime recunostinta fata de domnul Bela, soferul autobuzului 14 (indicativ 318) al companiei de transport public CTP Cluj, pentru ajutorul si amabilitatea de care a dat dovada in ... citește toată știrea