Mai mult de jumatate dintre copii spun ca profesorii cer bani pentru fondul clasei / O treime sustin ca profesorii discrimineaza elevii - sondaj World Vision Romania

Fundatia World Vision Romania anunta, intr-un comunicat transmis in 18 noiembrie, Agerpres, demararea campaniei "Autoritati La Sat", prin care incurajeaza politicienii si alti reprezentanti ai autoritatilor statului sa mearga in comunitatile vulnerabile, decidentii putand astfel sa identifice direct nevoile elevilor si apoi sa promoveze masuri prin care sa protejeze drepturile tuturor copiilor.Campania este lansata in contextul in care pe 20 noiembrie se marcheaza Ziua Internationala a ... citeste toata stirea