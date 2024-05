Mai multe cazuri de violenta domestica in primele luni ale anului, fata de 2023

Ministra Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat, luni, ca, "in primele 3 luni din 2024, numarul faptelor penale in domeniul violentei domestice a crescut cu 2,4%, fata de primele 3 luni ale anului trecut, de la 13.307 la 13.628. Din totalul victimelor infractiunilor de violenta domestica, 2.507 sunt barbati, 9.641 femei, iar 2.262 minori", transmite News.ro."In ultimii 6 ani au fost peste 288.000 de plangeri pentru violenta domestica si violuri in cuplu. Peste 100.000 de fapte de violenta ... citește toată știrea