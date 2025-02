Mai multe cladiri din Cluj vor fi iluminate in rosu azi, de ziua europeana a numarului de urgenta 112. In total in tara azi peste o suta de sedii ale autoritatilor publice, institutii financiare si de cultura, obiective turistice si cladiri ale unor companii private din Bucuresti si din 30 de judete din tara vor fi iluminate in rosu cu aceasta ocazie."Prin acest demers vizual simbolic, STS doreste sa atraga atentia asupra rolului esential al numarului unic de urgenta si sa incurajeze ... citește toată știrea