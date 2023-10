Mai multe comune si doua orase din Cluj sunt sub avertizare nowcasting de ceata densa in aceasta dimineata.E vorba de localitatile Gherla, Apahida, Caseiu, Bontida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Unguras, Sic, Chinteni, Chiuiesti, Cuzdrioara, Caianu, Fizesu Gherlii, Catcau, Taga, Vad, Borsa, Bobalna, Panticeu, Cornesti, Dabaca, Vultureni, Recea-Cristur, Alunis, Palatca si Jichisu de Jos, unde ceata densa ar urma sa ramana pana in jurul orei 10.Administratia Nationala de ... citeste toata stirea