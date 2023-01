Mai multe fast food-uri din food court-ul din mall-ul din Gheorgheni au fost puricate de Protectia Consumatorului. Amenzi de zeci de mii de euro, 7 operatori economici inchisi, totul s-a rezolvat de ieri pana azi

Mai multe fast food-uri din food court-ul din mall-ul din Gheorgheni au fost puricate de Protectia Consumatorului.Controlul a avut loc ieri la operatorii economici din zona de foodcourt din incinta Iulius Mall, inclusiv la Spartan, McDonald's, Roua, Casa Dacilor, LunchBox si KFC. Protectia Consumatorilor a gasit intre altele gandaci de bucatarie in trei dintre locatii, in zona de preparare; in plus au gasit produse si preparate cu data limita de consum depasita, produse cu starea termica ... citeste toata stirea