Mai multe galerii de arta din Cluj isi deschid portile in weekend la Noaptea Alba a Galeriilor, evenimentul anual in care, in acest an, sunt implicate galerii din 12 orase, in total peste 80 de galerii, spatii alternative, ateliere de artist, centre culturale si muzee.Noaptea Alba a Galeriilor are loc in weekend in Bucuresti, Alba Iulia, Arad, Brasov, Cluj, Craiova, Iasi, Resita, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Timisoara si Targu Mures. "Aceasta editie a Noptii Albe a Galeriilor doreste sa traga un ... citeste toata stirea