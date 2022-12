Mai multe gherete din piata din Turda au luat foc, aseara.La fata locului au intervenit echipaje de pompieri de la detasamentul Turda al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Flacarile au cuprins trei gherete, situate in piata agroalimentara din Piata Republicii din oras. "Apelul de urgenta a venit in jurul orei 18.20, iar la fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stins incendii, unde au gasit o ghereta in care se comercializau legume-fructe, cuprinsa in totalitate de flacari ... citeste toata stirea