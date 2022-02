Mai multe localitati din Cluj se afla sub avertizare cod galben de ceata, pana dupa-masa.Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata o avertizare cod galben de ceata si scadere a vizibilitatii, valabila pana la ora 13, pentru localitatile Caseiu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Catcau si Vad din Cluj, dar si pentru mai multe localitati din Bistrita-Nasaud. In urmatoarele ore, astfel, meteorologii se asteapta la ceata care determina ... citeste toata stirea