Mai multe masini au fost blocate pe "Drumul generalului" in weekend, soferii au cerut ajutorul voluntarilor cu masini de teren

Mai multe masini au fost blocate pe "Drumul generalului", cunoscutul traseu pitoresc vara care leaga Mariselul de Maguri Racatau. In aceste zile insa, pentru ca a nins, mai multe masini au ramas blocate, s-a cerut ajutorul voluntarilor cu masini puternice, echipate pentru astfel de conditii.Voluntarii arata ca in Cluj exista drumuri care iarna devin aproape impracticabile, "inclusiv incercarile autoritatilor de a le curata pot fi zadarnice". "Sub nici o forma nu intrati pe astfel de sectoare ... citeste toata stirea