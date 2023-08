"Prin rechizitoriul din data de 27.07.2023, in cauza cunoscuta public "Dosarul ENIGMA", ce viza combaterea traficului de droguri de risc si mare risc prin intermediul unui grup creat pe o platforma de mesagerie sub numele "Iarba Dulce", dar si a altor grupuri, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a 16 inculpati", anunta, marti, 1 august, DIICOT, intr-un comunicat de presa.Sursa citata ... citeste toata stirea