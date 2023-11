Mai multe pubele de gunoi au luat foc noaptea trecuta pe o strada din Cluj-Napoca, a fost nevoie de interventia pompierilor.Astfel, echipaje de pompieri au intervenit in cursul noptii trecute pentru a stinge flacarile care au cuprins mai multe pubele de gunoi aflate pe strada Teodor Mihali din Cluj-Napoca. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale pentru stins incendii, unde au gasit mai multe pubele pentru colectarea deseurilor, cuprinse in totalitate de flacari, fiind in pericol de ... citeste toata stirea