Mai multe scoli din Cluj-Napoca, aflate in reabilitare prin PNRR, primesc fonduri de aproape 1 milion de lei

Luni, 23 septembrie, Consiliul Local din Cluj-Napoca a aprobat alocarea a sumei de 927.574 de lei pentru mai multe scoli din municipiu, in vederea asigurarii desfasurarii cursurilor in conditii optime.Astfel, sumele sunt alocate astfel:290.000 lei, bani ce vor merge pentru transportul cu autobuze in 2024 pentru Colegiul Tehnic Anghel Saligny, pentru Scoala Gimnaziala Constantin Brancusi, pentru Gradinita cu program prelungit Lizuca, pentru Gradinita cu program prelungit Mamaruta si pentru ... citește toată știrea