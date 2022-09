Mai multe scoli din Romania vor trece la catalogul online. Parintii vor avea acces in timp real la situatia copiilor lor

Peste 700 de scoli din Romania vor intra intr-un program-pilot implementat de Ministerul Educatiei legat de refacerea cataloagelor scolare. Acest proiect consta in alocarea resurselor necesare pentru ca cele 700 de scoli sa beneficieze de varianta electronica a cataloagelor scolare.Desi exista numeroase scoli din tara care au avut la dispozitie cataloage scolare online Ministerul Educatiei si-a propus sa le implementeze in cat mai multe scoli din tara, daca nu chiar in toate. ... citeste toata stirea