Mai multe strazi din Cluj-Napoca vor fi inchise in urmatoarele zile, datorita unor evenimente publice de amploare, anunta Primaria.Astfel, pentru Sports Festival se inchide traficul rutier pe Aleea Stadion de azi la ora 23 pana in 5 iunie la ora 5 dimineata. De asemenea se inchide traficul rutier pe strada George Cosbuc, din 1 iunie la ora 16 pana in 4 iunie la ora 23 cand situatia o impune, iar pe strada Splaiul Independentei de la intersectia cu podul Garibaldi pana la intersectia cu strada ... citeste toata stirea