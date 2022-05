Mai multe trenuri care ajung sau pleaca din Cluj vor fi afectate de lucrari la infrastructura feroviara, in iunie, anunta azi CFR Calatori.La solicitarea CFR SA - managerul caii ferate, de realizare a unor lucrari la infrastructura feroviara intre statiile Paulis - Ghioroc si Radna - Cicir, in circulatia trenurilor vor interveni modificari in iunie. Iata lista acestora:in perioada 22/23 iunie - 26/ 27 iunie 2022trenul IR 1920 Mangalia - Bucuresti Nord - Craiova - Simeria - Arad se ... citeste toata stirea