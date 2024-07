Mai multe trenuri operate de CFR Calatori vor avea opriri suplimentare in comuna clujeana Bontida, in halta, pe durata festivalului Electric Castle, unde sunt asteptati zeci de mii de festivalieri in cateva zile.Pentru preluarea traficului de calatori estimat cu prilejul Festivalului Electric Castle care se desfasoara in apropiere de Cluj Napoca, in perioada 16 - 22 iulie, mai multe trenuri ale CFR Calatori vor avea programata o oprire la halta Bontida, , suplimentar fata de trenurile care au ... citește toată știrea