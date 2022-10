Mai multe trenuri vor avea opriri suplimentare in Negreni in urmatoarele zile, cand are loc celebrul "targ de la Fechetau", cel mai vechi targ de gen din Romania.CFR Calatori a anuntat ca in perioada 6 - 9 octombrie, cu ocazia desfasurarii Targului de la Fechetau din comuna Negreni, o serie de trenuri trenuri Regio vor avea programata o oprire suplimentara in centrul localitatii - la locul de desfasurare a targului. Acestea sunt doar trenurile CFR Calatori, dar ruta e deservita si de mai ... citeste toata stirea