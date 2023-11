Numarul angajatilor din Cluj a crescut in luna septembrie, comparativ cu august 2023, arata datele Directiei Judetene de Statistica Cluj.Astfel, in septembrie au fost inregistrate 281.056 de persoane cu loc de munca in Cluj, cu 394 mai multe decat in luna august, si cu 5555 mai multe decat in aceeasi perioada a anului trecut.Castigul salarial mediu brut in luna septembrie 2023, in judetul Cluj, a fost de 8.908 lei, in scadere cu 32 lei fata luna precedenta si mai mare cu 1.203 lei fata de ... citeste toata stirea