Mai multi bani pentru concursul Curatenie Generala, organizat de Primarie pentru Asociatiile de Locatari

Bugetul concursului "Curatenie Generala" va fi suplimentat, avand in vedere ca aproape s-a triplat numarul asociatiilor de proprietari inscrise in concursul anual relansat de Primarie in 2023.Daca in competitie, anul trecut, s-au inscris 124 de asociatii de locatari, anul acesta numarul concurentilor este de 360. Astfel, intentia municipalitatii este sa acorde un numar dublu de mentiuni, 200, motiv pentru care se propune suplimentarea bugetului pentru concurs cu 170.000 lei, de la 582.000 lei ... citește toată știrea