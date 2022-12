Mai multi cersetori, veniti din alte judete, cer pomana pe strazile Clujului. Politia locala i-a amendat

Mai multi cersetori au fost depistati si amendati de politistii clujeni, luna aceasta. Unii cersetori au venit de la sute de kilometri ca sa cerseasca in Cluj-Napoca.Politistii au identificat si sanctionat mai multi cersetori de pe strazile municipiului Cluj-Napoca, unii dintre ei veniti de la sute de kilometri pentru a cere pomana clujenilor. Au fost identificate 26 fapte de cersetorie in prima parte a lunii decembrie 2022, in urma verificarilor facute, cu prioritate in zona supermarketurilor, ... citeste toata stirea