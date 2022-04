Mai multi locuitori din doua comune s-au apucat sa planteze brazi in gropile din drum. Directia de Drumuri si Poduri da vina pe trafic pentru starea precara a drumului

Locuitori din Apuseni au plantat brazi in gropile de pe drumul Transursoaia - DN1 R, care face legatura intre comuna Horea (Alba) si Belis (Cluj), peste munte, noteaza adevarul.ro."Multumim DN1 R Drumurilor Nationale pentru gropi, noi am facut plantatia, comuna Horea si comuna Belis s-au unit pentru a face o noua plantatie!", a transmis un locuitor din zona, potrivit sursei citate. Drumul a fost reabilitat in toamna trecuta, dar imediat dupa reparatii, au aparut si problemele. "Gropile au ... citeste toata stirea