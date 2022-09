Mai multi nevazatori din Cluj au iesit cu caiacele pe lac, fara insotitori. Au fost ghidati cu ajutorul sunetelor

Atunci cand vrei sa faci sport, nu exista bariere! Au demonstrat-o, ieri, la Cluj, mai multi nevazatori din oras care au iesit cu caiacele pe lac. Un club sportiv le-a amenajat un traseu special, adaptat in asa fel incat sa fie ghidati de sunetele din mai multe boxe, fara sa aiba nevoie si de insotitor.Trei boxe amplasate in trei puncte opuse ale lacului si trei sunete diferite, dar si o vasla special adaptata, de asta au avut nevoie participantii. "Vasla are un unghi de 60 de grade, si, in ... citeste toata stirea