MAI: noua Carte Electronica de Identitate devine disponibila in Romania la Cluj, din 20 martie, ieri Guvernul adopta ultimele HG-uri pentru emitere

Noua Carte Electronica de Identitate devine disponibila in Romania la Cluj, din 20 martie, a anuntat ieri Ministerul Afacerilor Interne.Cartea electronica de identitate (CEI) se va emite incepand cu 20 martie, in judetul Cluj, iar punerea in circulatie la nivel national se va realiza gradual.Guvernul a aprobat, in sedinta de ieri, la propunerea ministerului de resort, un numar de trei Hotarari de Guvern care definitiveaza din punct de vedere normativ procesul de emitere a Cartii Electronice ... citește toată știrea