Mai rar: satui de soferii care isi folosesc telefonul la volan, politistii din Cluj au impartit azi sute de casti bluetooth ca sa-i invete sa nu vorbeasca la telefon in timp ce conduc

Mai rar: satui de soferii care isi folosesc telefonul la volan, politistii din Cluj au impartit azi casti bluetooth ca sa-i invete sa nu vorbeasca la telefon in timp ce conduc.Politistii de la Serviciul Rutier au impartit cadouri in aceasta saptamana soferilor cu scopul de a preveni neatentia la volan si posibilele urmari negative din cauza acestui factor de risc. Actiunea s-a derulat in municipiile Cluj-Napoca, Dej si Gherla, in baza proiectului "Educatie Rutiera -Modelarea factorului uman ... citeste toata stirea