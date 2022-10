Mai rar: un clujean a fost condamnat pentru ca a vandut artificii, in parcarea unui supermarket.E puhoi de vanzatori ilegali de petarde in perioada sarbatorilor de iarna in Cluj, chiar daca vanzarea acestora e ilegala, dar rar se intampla ca vanzatorilor sa le fie intocmite dosare penale; un astfel de caz s-a solutionat in urma cu cateva zile la Turda, vanzatorul a fost condamnat, dar la plata unei amenzi penale, considerata suficienta de catre instanta. Infractiunea - operatiuni cu articole ... citeste toata stirea