Mai rar: un clujean a fost trimis in judecata dupa ce s-a dovedit ca a otravit un caine, cu antigel.Inculpatul a fost trimis in judecata in Gherla, iar Judecatoria din localitate a dispus in urma cu cateva zile, in 9 februarie, inceperea procesului, dupa ce a constatat legalitatea sesizarii instantei prin rechizitoriu. Sa adaugam totusi ca fapta dateaza inca din urma cu trei ani, timp in care dosarul a stat la procuror. Astfel, prin rechizitoriu in 2021 s-a dispus trimiterea in judecata ... citește toată știrea