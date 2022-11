Mai rar: un clujean a obtinut un ordin de protectie impotriva propriului fiu, care e obligat sa nu se apropie la mai putin de o suta de metri, dar l-a incalcat si a fost saltat de politisti.Ieri barbatul de 34 de ani din Bontida a fost retinut pentru 24 de ore de catre politistii din Gherla. Acesta a fost depistat in flagrant de politisti ieri in jurul orei 17 in timp ce se afla la imobilul tatalui sau, desi prin masurile impuse de ordinul de protectie, emis de Judecatoria Gherla, avea ... citeste toata stirea