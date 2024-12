Mai rar: un TIR a ajuns pana in buricul Clujului, soferul vazand ca are "interzis" a intors camionul chiar pe Memorandumului.Rar astfel de incidente in trafic, mai ales ca, din fericire, nu au fost inregistrate daune, cu exceptia rasturnarii unui cos de gunoi fixat in pavaj: un sofer a intors TIR-ul la 180 de grade chiar pe Memorandumului, in buricul ... citește toată știrea