Mai suna telefonul fix in casele clujenilor? Pe ce loc se afla Clujul in topul oamenilor care inca le mai folosesc

Vremea telefoanelor fixe a apus fiind inlocuita de device-urile inteligente care ofera o lejeritate si un confort mult mai mare. Cu toate acestea, in Romania mai exista inca oameni care folosesc telefoanele fixe.Potrivit datelor Institutului National de Statistica, consultate de HotNews.ro, in Romania anului 2023 mai erau putin peste 17 posturi fixe de telefon la 100 de familii.Cele mai multe le are Capitala, ... citește toată știrea