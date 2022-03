MAI va rechema pensionarii in activitate, pentru refugiati

Sindicatul Europol afirma ca MAI va rechema pensionarii in activitate, in contextul crizei refugiatilor din Ucraina, pentru a compensa lipsa de personal din anumite sectoare de activitate, scrie News.ro."Fluxul enorm de refugiati care tranziteaza frontierele de stat de la granitele cu Republica Moldova si Ucraina a generat o serie de probleme in ceea ce priveste capacitatea operationala a MAI-ului in gestionarea acestei crize prin raportare la deficitul de personal, cu atat mai mult cu cat ... citeste toata stirea