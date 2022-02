Mai vin aproape o suta de mii de doze de vaccin impotriva coronavirusului la Cluj, astazi, in conditiile in care campania de vaccinare avanseaza foarte incet, doar jumatate din clujeni s-au vaccinat

Mai vin aproape o suta de mii de doze de vaccin impotriva coronavirusului la Cluj, astazi, in conditiile in care campania de vaccinare avanseaza foarte incet.O noua transa de vaccin, ce consta in peste 600.000 de doze destinate populatiei eligibile cu varsta de peste 12 ani, de la producatorul Pfizer BioNTech, sosesc in tara. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana si sunt asteptate azi pe aeroportul din Otopeni si marti pe aeroportul din Timisoara. Transportul catre centrele de stocare ... citeste toata stirea