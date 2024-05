Mai vine vara anul acesta? Meteorologii au anuntat ce temperaturi vor fi in luna iunie

Cu totii ne intrebam daca mai vine vara in Romania in acest an si avand in vedere cat de schimbatoare a fost vremea in ultimul timp, parca ne-am cam pierdut speranta.Insa, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru perioada 27 mai - 24 iunie 2024, anuntand temperaturi specifice sezonului cald.Prognoza meteo pentru saptamana 27.05.2024 - 03.06.2024Temperatura medie a aerului se va situa peste mediile multianuale in majoritatea regiunilor, dar mai ales in ... citește toată știrea