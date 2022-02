Majorarea pensiilor, mingea de ping-pong dintre PNL si PSD. Se va aproba majorarea veniturilor pentru pensionari si bugetari de la 1 septembrie 2022?

Veniturile pensionarilor s-ar putea majora cu 6 sau 7% de la 1 septembrie, iar cele ale bugetarilor cu 5% din aceasta vara. Decizia insa se afla sub un mare semn de intrebare, in coalitia PSD-PNL parerile sunt foarte impartite, incat obtinerea unui consens pare tot mai greu de atins.Un lucru este cert, Ministerul Muncii face calcule pentru majorarea pensiilor si pentru cresteri de salarii in sistemul bugetar. Toate acestea, in timp ce liberalii se opun majorarilor salariilor bugetarilor pentru ... citeste toata stirea