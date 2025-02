Malurile Somesului, in bezna totala! Clujenii trag un semnal de alarma: "Este destul de sinistru"

Clujenii care ies la plimbare seara pe malurile Somesului, in zona Garibaldi - Cotton Club - Parcul Babes, sunt nevoiti sa se aventureze printr-un intuneric aproape total.Mai exact, pe malul sudic al raului, iluminatul public lipseste, iar in partea nordica, lumina este atat de slaba incat nu poti sa distingi chipurile persoanelor care se apropie."Pe malurile Somesului, in zona Garibaldi Cotton Club si Parcul Babes, iluminatul este foarte deficitar. Pe malul din partea sudica nu functioneaza ... citește toată știrea